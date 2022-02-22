مرفق الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر ليوم غد الأربعاء، عبر معبر رفح البري.

وقالت الوزارة، في تصريحٍ صحفي: "إنّ السفر غداً، سيكون للحافلات: الرابعة، والخامسة والسادسة، والسابعة حتى الرقم (50) من كشف المسافرين رقم (2022/10)، و من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/8)"

ودعت المسافرين إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إضافة إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/10): اضغط هنا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/8): اضغط هنا

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين