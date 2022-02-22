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"الاقتصاد" تسجل 33 محضر إتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية

22 فبراير 2022 . الساعة 12:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

سجلت وزارة الاقتصاد الوطني و33 محضر اتلاف لمنتجات منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس و18 محضر ضبط لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتحرير محضر ضبط لمطعم شعبي لعدم توفر شروط السلامة في محافظة رفح.

جاء ذلك خلال 159 جولة وزيارة تفتيشية وميدانية على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية.

بدورها، نفذت طواقم دائرة القياس 9 زيارات ميدانية على محطات الوقود والمحلات التجارية، للتأكد من صحة عمل الموازين والمكاييل في محافظة رفح وخانيونس.

في حين نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة 9 جولات تفتيشية في المحافظة الوسطى على محال بيع الذهب والمجوهرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتصاد #اتلاف #منتهية الصلاحية

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