14 حالة وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزرة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 14 حالة وفاة و2117 إصابة جديدة بـ"كورونا" و4850 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا"، أنها سجلت "4 حالات وفاة في قطاع غزة، 3 حالات في نابلس، وحالة في قلقيلية، وحالة في رام الله والبيرة، وحالة في جنين، وحالة في الخليل، وحالة في أريحا والأغوار، وحالتان في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأشارت أنّ الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 25، طولكرم 66، قلقيلية 35، سلفيت 17، جنين 62، نابلس 91، رام الله والبيرة 89، بيت لحم 35، الخليل 58، أريحا والأغوار 15، ضواحي القدس 6، قطاع غزة 808، مدينة القدس 810.

وأكدت وجود 108 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات في الضفة 275 مريضاً، بينهم 42 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أنّ نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في الضفة وغزة، بلغت 94% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأفادت بأنّ حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 8، طولكرم 90، قلقيلية 49، سلفيت 5، جنين 91، نابلس 203، رام الله والبيرة 163، بيت لحم 62، الخليل 170، أريحا والأغوار 36، ضواحي القدس 23، قطاع غزة 2500، مدينة القدس 1450.

المصدر / فلسطين أون لاين