جهات حقوقية: تقرير "أمنستي" مادة قوية للتحقيق مع الاحتلال في جرائمه

أكّدت جهات حقوقية فلسطينية على أنّ تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" شكّل مادة قوية للتحقيق في جرائم الاحتلال واعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية، وأنه يمكن بناءً عليه اللجوء للمحاكم الدولية وتفعيل تقرير منظمة "العفو الدولية".

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال ورشة عمل لمركز الدراسات السياسية والتنموية بعنوان "كيف يمكن استثمار تقرير "أمنستي" في خدمة القضية الفلسطينية":" إنّ تقرير منظمة العفو الدولية كشف حقيقة ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيّين من قتل وتشريد وتهجير.

وأضافت:" إنّ الاحتلال الإسرائيلي هو المشكلة الرئيسية ويجب طرده وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى أنّ تقرير منظمة العفو الدولية سلّط الضوء على "جزء" من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال".

بدوره، قال رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان أسامة سعد خلال الورشة:" إنّ تقريرَ منظمة العفو الدولية مثّل صدمة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي، مُستنكرًا عدم استثمار السلطة الفلسطينية حتى اللحظة لهذا التقرير".

وأكّد أنّ السلطة لم تتعامل على قدر المسؤولية مع تقرير منظمة العفو الدولية، كما أنها لم تقُم بالحدّ الأدنى لرعاية حقوق الشعب الفلسطيني، مُطالبًا مُنظّمات المجتمع المدني العمل بدورِها لتفعيل تقرير العفو الدولية.

وكان التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” قد لخّص مُجمل الجرائم المستمرّة بحقّ الشعب الفلسطيني في كلّ الأراضي المُحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة ومدن وقرى فلسطين 48، وعرف عمليات القمع والقتل والعزل والحصار وسياسة هدم المنازل والاستعمار "الاستيطان" وجدار الفصل العنصري، على أنها سياسات فصلٍ عنصريّ “أبارتيد” وبأنها جرائمَ حربٍ ضدّ الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين