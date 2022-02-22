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المصري: تقرير "أمنستي" أنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة

22 فبراير 2022 . الساعة 11:57 بتوقيت القدس
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تصوير/ ياسر فتحي

أكد القيادي في حركة حماس مشير المصري على أن تقرير منظمة العفو الدولية " أمنستي" أنصف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأنه ليس التقرير الأول الذي يدين الاحتلال.

وأوضح خلال ورشة عمل لمركز الدراسات السياسية والتنموية بعنوان "كيف يمكن استثمار تقرير أمنستي في خدمة القضية الفلسطينية" أن أهمية التقرير تأتي بأنه صدر عن منظمة دولية مهمة كشفت كل الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني.

ونبه المصري إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية يعطي انتصاراً جديداً للقضية الفلسطينية، ويدعو للعمل على تقديم الاحتلال للمحاكم الدولية على جرائمه.

وبين أن تقرير منظمة العفو الدولية يفند مزاعم الاحتلال الإسرائيلي ويكشف وجهه الحقيقي، مطالباً الدبلوماسية الفلسطينية العمل على وضع تقرير "أمنستي" على طاولة المجتمع الدولي من أجل نقاشه.

ودعا المصري لمخاطبة البرلمانات الدولية لاتخاذ قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي، ومخاطبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية للتحقيق في جرائم الاحتلال، موجهاً دعوة للأمم المتحدة لإرسال لجان تقصى حقائق إلى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جرائم الاحتلال #أمنستي

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