الاحتلال يُسجل 3 وفيات وأكثر من 12 ألف إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات وفاة و 12930 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية وذلك بعد إجراء فحص 108112 عينة مخبرية لاكتشاف الفيروس، حيث أظهرت النتائج أن 13.55% منها موجبة.

وقالت وزارة الصحة، في موجز تقريرها اليومي: "تم تسجيل 1786 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليل، ليرتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 112271، بينما بلغ الإجمالي التراكمي للإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن تفشي الفيروس في "إسرائيل" في آذار/مارس 2020، حوالي 3571504.

وأوضحت أنّ الحالات التي بحاجة لرعاية صحية ما زالت مرتفعة، حيث يرقد في المستشفيات الإسرائيلية 1632 مصاباً، بينهم 753 بحالة خطيرة، و300 بحالة خطيرة جداً، فيما تم ربط 226 مصاباً بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أنّ حصيلة الوفيات وصلت لـ 10003حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين