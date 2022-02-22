قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ198

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ198 على التوالي منذ العام 2000.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب المتواضعة، اليوم، للمرة الثانية منذ مطلع العام 2022 بعدما هُدمت 14 مرة في العام الماضي.

ويعيد الأهالي نصب خيام القرية من جديد في كل مرة يهدمها الاحتلال من الأخشاب وأغطية النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

والعراقيب واحدة من نحو 45 قرية فلسطينية في النقب المحتل لا يعترف بها الاحتلال ويحرمها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والماء والكهرباء والاتصالات، باعتبارها "قرى غير قانونية".

جدير بالذكر، أن سلطات الاحتلال تواصل هدم قرية العراقيب منذ العام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم، الأمر الذي يرفضه الأهالي مؤكدين تشبثهم بأرضهم وعدم تركها.

المصدر / فلسطين أون لاين