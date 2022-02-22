الأسرى الإداريون المرضي في سجن "عوفر" يرجعون الدواء

أعلن الأسرى الإداريون في سجن "عوفر" عن خطوة إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم، وذلك احتجاجًا على اعتقالهم التعسفي، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصريح اليوم، الثلاثاء،:" إن خطوة إرجاع الدواء تأتي انسجامًا مع البرنامج التصعيدي من قبل الأسرى الإداريين لمناهضة سياسة الاعتقال الإداري، في ظل المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال من قبل الأسرى الإداريين.

ودعت أبناء الشعب الفلسطيني للقيام بالفعاليات الشعبية المساندة للأسرى بشكل عام وللأسرى الإداريين بشكل خاص.

وطالبت اللجنة كافة مؤسسات الأسرى والجهات الرسمية المعنية بتفعيل هذه القضية، والعمل على إسناد مشروع المقاطعة عبر التوجه للمحاكم الدولية لمقاضاة الاحتلال على جريمته المستمرة والمخالفة لكل الاعراف الانسانية والقوانين الدولية.

المصدر / فلسطين أون لاين