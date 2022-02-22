مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة بغزة

إعلان توظيف صادر عن شركة ڤيڤيت كلين للتجارة العامة والصناعة وهي شركة (متخصصه بمجال المنظفات بكافة أشكالها ومسلتزماتها ) تعلن فيه عن حاجتها إلى مندوب مبيعات .

شروط التسجيل:

1. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التوزيع.

2. أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة (تجاري) سارية المفعول.

3.أن يكون لبق وحسن المظهر.

4.أن يكون من سكان مدينة غزة.

5.ألا يزيد عمره عن 30 سنة.

طريقة التسجيل:

- من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة فليقم بإرسال السيرة الذاتية من خلال:-

الواتس أب :- 00970594111115

أو الايميل : [email protected]

- أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس يوم 24/2/2022م.

- عنوان الشركة : مدينة غزة - تل الهوا - شارع القاهرة - قرب مطعم سيدار