فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قوات الاحتلال تهدم قرية العراقيب للمرة الـ198

"المرور": 3 إصابات في 6 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الأسرى الإداريون المرضي في سجن "عوفر" يرجعون الدواء

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة بغزة

وظيفة شاغرة في جمعية أصدقاء المريض

هل (إسرائيل) جزء من إستراتيجية الأمن العربي؟

"حماس" تستنكر التفاف "سلطة أوسلو" على التوافق الوطني

غزة: 4 وفيات و808 إصابة جديدة بـ"كورونا"

كيف أفشلت السلطة الفلسطينية مبادرة الجزائر؟

مقاطعة فتح انتخابات النقابات شكل آخر لرفضها الشراكة الوطنية

إعلان تيك توك داخلي

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة بغزة

22 فبراير 2022 . الساعة 11:15 بتوقيت القدس
...

إعلان توظيف صادر عن  شركة ڤيڤيت كلين للتجارة العامة والصناعة وهي شركة (متخصصه بمجال المنظفات بكافة أشكالها ومسلتزماتها ) تعلن فيه عن حاجتها إلى مندوب مبيعات .

شروط التسجيل: 

1. أن يكون لديه خبرة عملية في مجال التوزيع.

2. أن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة (تجاري) سارية المفعول.

3.أن يكون لبق وحسن المظهر.

4.أن يكون من سكان مدينة غزة.

5.ألا يزيد عمره عن 30 سنة.

طريقة التسجيل: 

- من يجد في نفسه الكفاءة والخبرة فليقم بإرسال السيرة الذاتية من خلال:-

 الواتس أب :- 00970594111115

أو الايميل : [email protected]

- أخر موعد لتقديم الطلبات يوم الخميس يوم 24/2/2022م.

- عنوان الشركة : مدينة غزة - تل الهوا - شارع القاهرة - قرب مطعم سيدار

إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #مندوب #توظيف #وظيفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر