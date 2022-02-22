وظيفة شاغرة في جمعية أصدقاء المريض

إعلان توظيف صادر عن جمعية أصدقاء المريض الخيرية بمدينة غزة تعلن عن وظيفة شاغرة لخريجي التمريض بمسمى ( رئيس هيئة تمريض ) للعمل لصالح مستشفى جمعية أصدقاء المريض الخيرية .

الشروط الوظيفية :

1) أن يكون المتقدم/ ـة حاصلاً/ ـة على درجة البكالوريوس في التمريض من جهة معترف بها ولديه خبرة لا تقل عن ثمانية سنوات ومزاولة المهنة.

2) أن يكون المتقدم / ـة يحمل شهادة في علوم ادارة التمريض من جهة معترف بها ولديه خبرة لا تقل عن عام.

3) أن يكون المتقدم / ـة من سكان مدينة غزة.

4) أن يجيد اللغة الانجليزية (قراءة، كتابة).

5) أن يكون لديه /ـا مهارات وخبرة في استخدام الحاسوب.

المهام الوظيفية:

1) القيام بالتخطيط والتنظيم والتوجيه والمراقبة لجميع النشاطات والخدمات التي يقدمها جهاز التمريض ومراقبة تطبيق المعايير والتعليمات التي تخص الأداء التمريضي.

2) الإشراف على وضع دليل إجراءات العمل الخاص بالتمريض والعمل على تحديثه بين الحين والآخر.

3) الإشراف المباشر على أعمال ومهام رؤساء الأقسام التمريضية والتفتيش الدوري على أقسام المرضى وتقديم المساعدة الفنية والإدارية لهيئة التمريض.

4) تقييم ومراقبة المستوى الفني والأداء التمريضي والتنسيق مع الأقسام الأخرى وحل المشاكل التي قد تحصل ورفع التوصيات اللازمة.

5) وضع خطة توزيع جهاز التمريض وجدولة المناوبات والإجازات ورفع التقارير الدورية للمسؤول المباشر.

6) المشاركة ببرامج الجودة ومكافحة العدوى والتثقيف الصحي والإشراف على تطبيق ما يخص التمريض منها.

7) القيام بأي مهام أخرى يكلف بها ضمن الاختصاص.

ملاحظات

- يبــدأ التســجيل للوظيفــة يــوم الثلاثاء الموافــق 2022/2/22 وينتهي يوم الخميس الموافق .2022/2/24

- تســتقبل الطلبــات عبــر البريــد الإلكــروني التالي :

[email protected]

- الأوراق المطلوبــة (الســرة الذاتيــة – الشــهادات العلميــة -الهوية الشخصية -مزاولة المهنة – الخبرات والدورات التدريبية.)





المصدر / صحيفة فلسطين