غزة: 4 وفيات و808 إصابة جديدة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة و 808 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و 2500 حالة تعافِ جديدة وذلك بعد إجراء 2769 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في موجز تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في القطاع: "إنّ إجمالي تراكمي للمصابين 243038 إصابة، بينما حصيلة الحالات النشطة بلغت 23642 حالة وإجمالي المتعافين 217508 ، بينما وصلت حصيلة الوفيات 1888 وفاة.

وأشارت إلى أنّ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 173 حالة بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 97 حالة.

وذكرت أنّ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 634821 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين