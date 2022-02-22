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الأسرى يضربون عن الطعام اليوم احتجاجًا على الإجراءات القمعية

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الأسرى يضربون عن الطعام اليوم احتجاجًا على الإجراءات القمعية

22 فبراير 2022 . الساعة 09:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد القادر الخطيب، أن الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون اليوم إضرابا عن الطعام ليوم واحد فقط، وذلك احتجاجا على الإجراءات القمعية التي يمارسها الاحتلال بحقهم.

وقال الخطيب، في بيان صحفي مقتضب، اليةوم الثلاثاء:" إن الضغط يولد الانفجار ومن يتحمل مسؤولية هذا الانفجار هي إدارة السجون".

ويواصل الأسرى في سجون الاحتلال، انتفاضتهم ضد السجان منذ 17 يوًما، بعد أن أقرت إدارة سجون الاحتلال جملة من الإجراءات التنكيلية الممنهجة بحقهم، في محاولة جديدة لاستهداف ُمنجزات الحركة الأسيرة، حيث تصاعد هذا الاستهداف وبقرار سياسي منذ تشكيل ما ُعرفت بلجنة "أردان" عام 2018.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب عن الطعام #الأسرى #إجراءات قمعية

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