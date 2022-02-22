الشاطئ يضم بلال النمنم من اتحاد بيت حانون

غزة/ وائل الحلبي:

أتم نادي خدمات الشاطئ أول تعاقداته خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما ضم متوسط ميدان اتحاد بيت حانون لمدة نصف موسم، فيما تراجع الحارس باسل الصباحين عن فكرة الرحيل عن الفريق.

فقد نجحت "البحرية" في ضم اللاعب بلال النمنم لينتقل لصفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من الدوري الممتاز والمشاركة مع الفريق في بطولة كأس غزة، عقب رحيله عن صفوف فريقه اتحاد بيت حانون.

ولعب النمنم في صفوف الحوانين خلال مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز، قبل أن يغادر الفريق مع نهايتها.

وسبق للنمنم اللعب في صفوف شباب خانيونس لمدة ثلاثة مواسم، وتوج معه بثنائية الدوري الممتاز وكأس غزة عام 2018، قبل أن يغادر أسوار الفريق في الموسم الماضي وينضم في حينها للتفاح.

وفي سياق متصل تراجع باسل الصباحين حارس الشاطئ عن رحيله عن الفريق بعد ساعات من قراره الذي طالب فيه إنهاء تعاقده معه، لكنه سرعان ما عاد عن قراره لمواصلة مشواره مع البحرية حتى نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب الصباحين في صفوف الشاطئ منذ الموسم الماضي على سبيل الإعارة من نادي شباب رفح الذي بدأ معه مسيرته الرياضية، قبل أن يخوض تجربة مع اتحاد بيت حانون على سبيل الإعارة في الموسم قبل الماضي.