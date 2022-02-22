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الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة

22 فبراير 2022 . الساعة 08:50 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 18 مواطناً، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

١. محمود صافي- مخيم الجلزون شمالي رام الله

٢. المحرر معروف باجس نخلة- مخيم الجلزون

٣. مهند العالم- مخيم الجلزون

٤. يوسف ابو شريفة- مخيم الجلزون

٥. حذيفة البياري- مخيم الجلزون

٦. اياد انور السادات- مخيم الجلزون

٧. فايز شحادة الطيراوي- مخيم الجلزون

٨. محمد مروان الكنش- مخيم الجلزون

٩. احمد عدنان الكنش- مخيم الجلزون

١٠. طلحة سلامة- مخيم الجلزون

١١. محمد سامي حمدان- مخيم الجلزون

١٢. صدام أمجد طقاطقة- بيت فجار جنوبي بيت لحم

١٣. أنس أمجد جوابرة- مخيم العروب شمالي الخليل

١٤. سائد محمد هارون حلايقة- مخيم العروب

١٥. مؤيد سامي الشربي- مخيم العروب

١٦. عز الدين محمد الهور- مخيم العروب

١٧. رباح بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب

١٨. ايسر بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقالات #قوات الاحتلال #مداهمات

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