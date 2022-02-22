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مجلس الأمن الأوكراني يجتمع إثر اعتراف روسيا باستقلال إقليمين انفصاليين

22 فبراير 2022 . الساعة 00:27 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن مجلس الأمني القومي والدفاع في البلاد بدء اجتماعاً بخصوص إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف بلاده رسمياً باستقلال إقليمين انفصاليين.

وكتب زيلينسكي، في تغريدة عبر "تويتر" بعد دقائق من الإعلان: "نبدأ اجتماع مجلس الأمن القومي والدفاع".

وأكد أنه "ناقش أحداث الساعات الأخيرة" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

ومن المقرر أيضاً إجراء "محادثة" بين زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب التغريدة نفسها.

وقبل ساعات، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً بدونيتسك ولوغانسك كدولتين مستقلتين عن أوكرانيا، ووقع اتفاقيات ذات صلة مع قادة المتمردين في الكرملين.

المصدر / الأناضول
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#روسيا #أوكرانيا

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