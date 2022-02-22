ماكرون يدين اعتراف روسيا باستقلال إقليمين عن أوكرانيا

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتراف موسكو بالانفصاليين الأوكرانيين، مطالباً بـ "عقوبات أوروبية محددة الأهداف"، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه مساء الإثنين.

وذكر بيان الإليزيه أن "ماكرون طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الأوكرانية"، وفق موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

وفي السياق نفسه، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "روسيا نكثت بوعودها للمجتمع الدولي باعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا".

وأضافت بيربوك، في بيان، "نحذر من أي تصعيد عسكري جديد من جانب روسيا".

وأشارت المسؤولة الألمانية إلى أن قرار الاعتراف يعتبر "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وفي وقت سابق الإثنين اعترافت روسيا رسميا بمنطقتي "دونيتسك"، و"لوغانسك" كدولتين مستقلتين عن أوكرانيا.

المصدر / الأناضول