غوتيريش يلغي زيارته للكونغو الديمقراطية بسبب أزمة أوكرانيا

ألغى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحلته المقررة سلفا لجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لمتابعة "الوضع المتدهور في أوكرانيا".

جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، الإثنين، ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية.

وقال المتحدث إن "الأمين العام، وفي ضوء الوضع المتدهور فيما يتعلق بأوكرانيا، ألغى رحلته المقررة سلفا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وفي وقت سابق الإثنين، قال دوجاريك إن "الأمين العام سيتوجه مساء اليوم بتوقيت نيويورك إلى الكونغو الديمقراطية لبدء زيارة تستغرق 3 أيام".

وقتل جنديان ومدني أوكرانيين، وأصيب 4 جنود بنيران الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقة دونباس شرقي البلاد.

ومؤخرا، تصاعد التوتر في منطقة دونباس، فيما وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.

وتنفي روسيا استعدادها لغزو أوكرانيا، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.​​​​​​​

المصدر / الأناضول