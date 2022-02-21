فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة شاب طعنا في غزة والشرطة تفتح تحقيقا

غوتيريش يلغي زيارته للكونغو الديمقراطية بسبب أزمة أوكرانيا

أبو شرخ يكشف مستجدات قمع الاحتلال أسرى "نفحة"

"اغتالوا المنظمة".. ناشطون يغردون ضد قرار "عباس" إدراجها ضمن دوائر السلطة

جبارين: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

"القدس الدولية" تدعو إلى مشاركة فاعلة في أسبوع القدس العالمي

الحركة الأسيرة تحذر: قمع الأسرى في "نفحة" تجاوز للخطوط الحمراء

الشعبيّة: بيان اجتماع رام الله الموقّع باسم "القيادة الوطنية الموحّدة" لا يمثلنا

لندن: بوتين بدء بالفعل خطة غزو أوكرانيا

في مخالفة للقانون.. عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

إعلان تيك توك داخلي

أشاد بالعمل البطولي للأسير أحمد عبيدة

جبارين: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

21 فبراير 2022 . الساعة 20:55 بتوقيت القدس
...

قال زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، إن حالة الغليان التي تشهدها السجون تكشف لنا حجم التضييق والاعتداء الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال وسلطاته ضد أسرانا الأحرار.

وأكد جبارين في بيان صحفي اليوم، أن المقاومة وشعبنا البطل لن يسمحا للاحتلال بالاستفراد بأسرانا البواسل، وحدود المعركة لن تبقى داخل أروقة السجون.

وحمّل الاحتلال كامل المسئولية عن كل ما يجري في حال لم يتوقّف عمّا يقوم به ضد الأسرى.

وأضاف: "الأسرى جميعا قد حزموا أمرهم بأنَّه لا مجال لتمرير أيِّ اعتداءٍ بحقهم أو قرارٍ يزيد التضييق عليهم؛ ولا طريق لنيل الحقوق إلا بانتزاعها رغمًا عن أنف السجان الظالم".

وتوجه جبارين بالتحيّة للأسرى البواسل داخل سجون الاحتلال، وهم يواصلون معركتهم ضد ظلم السجان وغطرسته. كما أبرق بالتحية للأسير أحمد عبيدة، مشيدًا بما قام به (هاجم اثنين من سجاني نفحة اليوم) من الدفاع عن نفسه وإخوانه الأسرى من خلال العمل البطولي الذي أحدثه ضد السجّان الجائر.

وكان نادي الأسير، قد أعلن مساء اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال، قامت بعملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن نفحة، وتحديداً قسم (10) بعد المواجهة مع الأسير أحمد عبيدة.

وأوضح النادي في بيان له، أن معلومات ترد تباعاً، تفيد بأن عملية قمع واسعة نُفّذت بحقّ الأسرى في سجن نفحة، وتحديداً قسم (10)، حيث تم الاعتداء بالضرب على الأسرى، وكذلك عزل قسم منهم. لافتاً أنه وحتى اللحظة لا تفاصيل عن مصير الأسرى المحتجزين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #الأسرى #سجون الاحتلال #زاهر جبارين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة