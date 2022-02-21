جبارين: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

قال زاهر جبارين، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس وعضو مكتبها السياسي، إن حالة الغليان التي تشهدها السجون تكشف لنا حجم التضييق والاعتداء الذي تمارسه إدارة سجون الاحتلال وسلطاته ضد أسرانا الأحرار.

وأكد جبارين في بيان صحفي اليوم، أن المقاومة وشعبنا البطل لن يسمحا للاحتلال بالاستفراد بأسرانا البواسل، وحدود المعركة لن تبقى داخل أروقة السجون.

وحمّل الاحتلال كامل المسئولية عن كل ما يجري في حال لم يتوقّف عمّا يقوم به ضد الأسرى.

وأضاف: "الأسرى جميعا قد حزموا أمرهم بأنَّه لا مجال لتمرير أيِّ اعتداءٍ بحقهم أو قرارٍ يزيد التضييق عليهم؛ ولا طريق لنيل الحقوق إلا بانتزاعها رغمًا عن أنف السجان الظالم".

وتوجه جبارين بالتحيّة للأسرى البواسل داخل سجون الاحتلال، وهم يواصلون معركتهم ضد ظلم السجان وغطرسته. كما أبرق بالتحية للأسير أحمد عبيدة، مشيدًا بما قام به (هاجم اثنين من سجاني نفحة اليوم) من الدفاع عن نفسه وإخوانه الأسرى من خلال العمل البطولي الذي أحدثه ضد السجّان الجائر.

وكان نادي الأسير، قد أعلن مساء اليوم، أن إدارة سجون الاحتلال، قامت بعملية قمع واسعة بحقّ الأسرى في سجن نفحة، وتحديداً قسم (10) بعد المواجهة مع الأسير أحمد عبيدة.

وأوضح النادي في بيان له، أن معلومات ترد تباعاً، تفيد بأن عملية قمع واسعة نُفّذت بحقّ الأسرى في سجن نفحة، وتحديداً قسم (10)، حيث تم الاعتداء بالضرب على الأسرى، وكذلك عزل قسم منهم. لافتاً أنه وحتى اللحظة لا تفاصيل عن مصير الأسرى المحتجزين فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين