لندن: بوتين بدأ بالفعل خطة غزو أوكرانيا

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ بالفعل خطة غزو أوكرانيا.

وقال المتحدث في تصريحات صحفية: "تظهر المعلومات الاستخباراتية التي تلقيناها أن روسيا تنوي شن غزو وأن خطة بوتين قد بدأت بالفعل".

وأكد المتحدث الذي لم يكشف عن اسمه أنه لا تزال هناك نافذة دبلوماسية لمنع الحرب في أوروبا.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية في 16 مارس/ آذار 2014، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.

المصدر / الأناضول