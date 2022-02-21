الشعبيّة: بيان اجتماع رام الله الموقّع باسم "القيادة الوطنية الموحّدة" لا يمثلنا

أكد مصدرٌ مسؤول في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، بأنّ ما صدر اليوم من بيانٍ عقب اجتماعٍ في رام الله باسم القيادة الوطنيّة الموحّدة للمقاومة الشعبيّة لا يُمثّل الجبهة، وهي ليست طرفًا فيه.

وبيّن المصدر في تصريحٍ نشرته "بوابة الهدف" مساء اليوم، أنّه لم يتم حتى اللحظة تأسيس القيادة الوطنيّة الموحّدة للمقاومة الشعبيّة في فلسطين، تنفيذًا وامتدادًا لقرار اجتماع الأمناء العامّين الذي عُقد في بيروت ورام الله في سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك خلافًا للبيان المنسوب لما سُمّي بالقيادة الوطنيّة الموحّدة للمقاومة الشعبيّة في فلسطين.

وأوضح المصدر، أنّ مندوب الشعبية شدّد في هذا الاجتماع على ضرورة توسيع وتعزيز الوحدة الميدانيّة في شتّى أشكال المقاومة الشعبيّة، سواءً بالشيخ جرّاح أو باقي مناطق الضفة الغربيّة وقطاع غزّة،

وأكّد أنّ هذا الاجتماع لم يتم التوافق فيه على البرنامج السياسي والمُرتكزات التنظيميّة والإداريّة وعلى الهدف السياسي الجامع لهذه القيادة، فضلاً عن غياب حركتَي حماس والجهاد الإسلامي عن هذا الاجتماع.

المصدر / فلسطين أون لاين