لن ترهب شعبنا.. حماس تدين تجريف الاحتلال لأراضي النقب

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الإثنين، تجريف سلطات الاحتلال، الأراضي الفلسطينية في قريتي تل السبع وأم بطين، في النقب المحتل.

وقال الناطق باسم الحركة فوز برهوم في بيان صحفي، إن عملية التجريف تأتي في سياق العدوان الصهيوني الشامل وإرهابه المستمر ضد أهالي النقب المحتل.

وأكد أن تجريف الأراضي وإتلاف المحاصيل الزراعية في النقب المحتل لن تثني شعبنا عن مواصلة صموده وتمسّكه بأرضه وحقوقه.

وشدد برهوم، على أنَّ هذه السياسات الصهيونية لن ترهب الشعب الفلسطيني والأهل في النقب الثائر، بل ستزيدهم ثباتاً وتمسكاً بأرضهم وحقوقهم، وإصراراً على مواجهة الاحتلال وسياساته العنصرية البغيضة، مهما بلغت التضحيات.

يذكر أن آليات الاحتلال قامت يوم أمس، الأحد، بتجريف مئات الدونمات، وأبادت محاصيل زراعية تابعة لأهالي قريتي أم بطين وتل السبع في النقب داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وشهد النقب مؤخرًا هجمة شرسة، تمثلت بتجريف أراضي المواطنين وهدم منازلهم ومحاولات إقامة مستوطنات على أراضيهم الخاصة، كما تمارس سلطات الاحتلال جميع أشكال التنكيل ضدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين