الاحتلال يعتدي على الأهالي والمتضامين في الشيخ جراح

اعتدت قوات الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، على الأهالي والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح بمدينة القدس؛ ما أدى لإصابة العديد منهم ونقل أحدهم إلى المستشفى.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الأوضاع في الحي ما زالت متوترة لليوم التاسع على التوالي، بعد افتتاح "بن غفير" مكتباً له في الحي، بزعم أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الحماية للمستوطنين.

وذكرت المصادر، أن جنود الاحتلال اعتدوا بوحشيةٍ كبيرة على الرجال والنساء والشُبّان والأطفال في الحي، ما أدى لإصابة العديد منهم.

وأشارت إلى اعتداء جنود الاحتلال على الفتى محمد العجلوني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالضرب بوحشية كبيرة؛ ما أدى لنقله إلى المستشفى.

بدورها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات إثر اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في حي الشيخ جراح، إضافة لتفتيش قوات الاحتلال إحدى مركبات الإسعاف خلال نقلها أحد المصابين.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير الحي، ونصّب خيمتين جديدتين في أرض عائلة سالم، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حراسةٍ مُشددة من عناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة.

وتواصل شرطة الاحتلال إغلاق الطريق المؤدي لمنزل عائلة سالم في الحي، وتمنع الأهالي والمتضامنين من الوصول إليه، فيما توفر حراسة للمستوطنين وبن غفير خلال اعتداءاتهم على الحي,

المصدر / فلسطين أون لاين