فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحركة الأسيرة تحذر: قمع الأسرى في "نفحة" تجاوز للخطوط الحمراء

الشعبيّة: بيان اجتماع رام الله الموقّع باسم "القيادة الوطنية الموحّدة" لا يمثلنا

لندن: بوتين بدء بالفعل خطة غزو أوكرانيا

في مخالفة للقانون.. عباس يسحب الجواز الدبلوماسي من ناصر القدوة

الاحتلال يجمد مخططاً لمصادرة أراض من الكنائس بالقدس

حماس: اعتقال عمارنة "جريمة صهيونية" لوأد تطوير العلاقات الوطنية

لن ترهب شعبنا.. حماس تدين تجريف الاحتلال لأراضي النقب

نادي الأسير يحذر من عملية قمع واسعة في سجن "نفحة"

حماس: استهداف الكنائس في القدس تصعيد خطير

"واعد": الفصائل تقرر تجميد العمل التنظيمي في سجون الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

حماس: استهداف الكنائس في القدس تصعيد خطير

21 فبراير 2022 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
...
استهداف الكنائس في القدس تصعيد خطير

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدّة، استهداف ما يسمَّى "سلطة الطبيعة والبيئة" في دولة الاحتلال، للكنائس والممتلكات المسيحية بسفوح جبل الزيتون، في مدينة القدس المحتلة، وعدّت ذلك تصعيدًا خطيرًا لا ينبغي السكوت عنه أو تجاهل الرّد عليه.

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، إنّ العدوان على ممتلكاتنا، مسيحية أم إسلامية كانت، يُشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية التي أكّدت بُطلان الاستيطان وعدم شرعيته.

وأكدت أنّ ذلك ما كان ليحصلَ لولا الصمت الدولي والدَّعم الأمريكي، وفتح بعض دول المنطقة عواصمها لاستقبال مسؤولي وقيادات الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته للجم جرائم الاحتلال وسياساته العنصرية.

ودعت الفلسطينيين إلى "توسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال، ومقاومة مُخطّطاته حمايةً لمُقدساتنا ودفاعًا عنها".

وكشف مُؤخّرًا عن خطّة قدّمتها سلطة الطبيعة والحدائق لدى الاحتلال، من أجل تحديد ومصادرة أراضي تابعة للكنائس في منطقة جبل الزيتون، لإعلانها "حديقة وطنية" بحسب مزاعم الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#حماس #القدس المحتلة #الكنائس #الاستيطان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة