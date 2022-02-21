دعوات لأهالي قريوت بالتحرك لحماية أراضيهم من الاستيطان

أطلق نشطاء في قرية قريوت جنوبي نابلس دعوات للأهالي بالتحرك الجماعي لحماية أراضيهم من الاستيطان.

وحذر الناشط بشار القريوتي من خطورة الوضع في القرية، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستكون صعبة في ظل الهجمة الاستيطانية الكبيرة والاعتداءات المتكررة من الاحتلال والمستوطنين.

ودعا الناشط في مقاومة الاستيطان، أهالي قريوت لتتحرك للدفاع عن أراضي القرية وعدم السكوت والخنوع لعربدة الاستيطان والاحتلال.

وشرع مستوطنون، اليوم، في شق طريق استيطاني وقاموا بتجريف أراضي زراعية، جنوب قريوت، تمهيداً لإنشاء بؤرة استيطانية في المكان.

وذكرت مصادر محلية أن الجرافات دمرت عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في منطقة "البطاين" بالقرب من السهلات المطلة على طريق العين في قريوت.

ويخطط الاحتلال لإنشاء بؤرة استعمارية استيطانية جديدة على أراضي المواطنين الواقعة جنوب قريوت.

ويسعى الاحتلال لتحويل (1600 دونم) في قريوت من منطقة (ب) إلى منطقة (ج)، ليتبقى 900 دونم فقط من منطقة (ب)، لدمج البؤر الاستيطانية الصغيرة بالمستوطنات الكبيرة في المنطقة وخلق تواصل جغرافي بينها، وهي "عيلي وشيفوت راحيل وشيلو".

يشار إلى أن هناك 14 تجمعا استيطانيا صغيرا في المنطقة، و7 بؤر استيطانية، وفي السنوات الأخيرة، صودر من أراضي قريوت ما يقارب 2100 دونم.

المصدر / فلسطين أون لاين