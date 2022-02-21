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"الجهاد" تحذر الاحتلال من محاولة الاستفراد بالأسرى وانتهاك حقوقهم

21 فبراير 2022 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
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الفلسطينيون يحذرون الاحتلال من المس بالأسرى (صورة أرشيفية)

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الإثنين، الاحتلال الاسرائيلي من أي محاولة للاستفراد بالأسرى داخل السجون والاعتداء عليهم، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن "يسمح للعدو بأن يمس بالأسرى وينتهك حقوقهم".

وذكرت الحركة في بيان، أصدرته عصر اليوم، أن إدارة سجن النقب شرعت بتنفيذ العديد من الإجراءات العدوانية بحق الأسرى الأبطال في سجن النقب، بهدف التضييق عليهم وقمعهم والضغط عليهم.

وأكدت وقوفها إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال، ومتابعة كافة التطورات داخل السجون لا سيما ما ترتكبه إدارة سجن النقب ومديرها المجرم من اعتداءات تمس بالأسرى وحقوقهم.

وجددت الحركة، تحذيرها للاحتلال من أي محاولة للاستفراد بالأسرى والاعتداء عليهم، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني بكل قواه وفصائله لن يسمح للعدو بأن يمس بالأسرى وينتهك حقوقهم أو أن يحاول الاعتداء على كرامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجهاد الإسلامي #الأسرى #سجن النقب

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