مهجة القدس: طعن سجان في نفحة رداً على تعنت الاحتلال

قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، إن عملية الطعن التي نفذها أسير فلسطيني بعد ظهر اليوم، ضد سجان في سجن نفحة قسم (10) جاءت رداً على تعنت إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لمطالب الأسرى.

وحذر الزعانين في بيان صحفي، من أن الساعات والأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التوتر والتصعيد إن لم تتراجع إدارة السجون عن هجمتها المسعورة التي بدأتها منذ أسبوعين ضد الأسرى الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم مهجة القدس، على أن المعركة في السجون مستمرة ولا يمكن للأسرى أن يتراجعوا عن حقوقهم وانجازاتهم التاريخية التي جاءت عبر نضالات الحركة الأسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين