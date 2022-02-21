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مهجة القدس: طعن سجان في نفحة رداً على تعنت الاحتلال

21 فبراير 2022 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
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غليان في السجون رداً على اجراءات الاحتلال التنكيلية بحق الأسرى ( صورة أرشيفية)

قال المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس تامر الزعانين، إن عملية الطعن التي نفذها أسير فلسطيني بعد ظهر اليوم، ضد سجان في سجن نفحة قسم (10) جاءت رداً على تعنت إدارة سجون الاحتلال في الاستجابة لمطالب الأسرى.

وحذر الزعانين في بيان صحفي، من أن الساعات والأيام القادمة ستشهد مزيدًا من التوتر والتصعيد إن لم تتراجع إدارة السجون عن هجمتها المسعورة التي بدأتها منذ أسبوعين ضد الأسرى الفلسطيني.

وشدد المتحدث باسم مهجة القدس، على أن المعركة في السجون مستمرة ولا يمكن للأسرى أن يتراجعوا عن حقوقهم وانجازاتهم التاريخية التي جاءت عبر نضالات الحركة الأسيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجن نفحة

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