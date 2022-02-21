رؤساء كنائس يحتجون على مخطط احتلالي لمصادرة أراضٍ بالقدس

حذّر رؤساء كنائس في مدينة القدس المحتلة، من وجود "أجندة أيديولوجية" للاحتلال الإسرائيلي، تُنكر مكانة وحقوق المسيحيين في القدس.

وجاء تحذير رؤساء الكنائس في رسالة موجهة إلى وزيرة البيئة في حكومة الاحتلال تمار زاندبرغ، بعد الكشف عن مخطط لمصادرة أراض تابعة للكنائس، في شرقي القدس المحتلة.

الرسالة المؤرخة بالثامن عشر من فبراير/شباط الحالي، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منها، أشارت إلى خطة قدمتها سلطة الطبيعة والحدائق لدى الاحتلال، من أجل تحديد وإعلان مساحات كبيرة في منطقة جبل الزيتون، في مدينة القدس، كحديقة وطنية.

وكتب بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، وحارس الأراضي المقدسة فرانشيسكو باتون (في الكنيسة الكاثوليكية)، وبطريرك القدس الأرمني نورهان مانوجيان في الرسالة: "نحن رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة، نكتب إليكم للتعبير عن قلقنا البالغ واعتراضنا القاطع على الخطة".

وقالت مؤسسة "القدس الدنيوية" اليسارية الإسرائيلية غير الحكومية في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن الحديث يدور عن أرض مساحتها حوالي 275 دونمًا.

وأضافت: "يوجد العديد من مُلاك الأراضي داخل حدود المخطط، وأبرزهم الكنائس اللاتينية وكنائس الروم الأرثوذكس والأرمن، بالإضافة إلى العديد من ملاك الأراضي الفلسطينيين الخاصين".

وتابعت: "تَخلق الحدود الجديدة للمخطط، حواجز بين الأحياء الفلسطينية في حوض البلدة القديمة، وهي: سلوان، رأس العمود، الطور، الصوانة ووادي الجوز".

وأشارت إلى أن لجنة التخطيط والبناء المحلية للاحتلال في القدس، ستجتمع قريبا، من أجل إقرار توسيع حدود حديقة قومية، أقامتها دولة الاحتلال بالمنطقة لتشمل هذه الأراضي.

وتوجد في المنطقة المنوي تصنيفها "حديقة وطنية"، العديد من الكنائس المسيحية، إضافة إلى أراض فلسطينية خاصة.

وقال رؤساء الكنائس في رسالتهم: "يُعد جبل الزيتون من أقدس المواقع المسيحية، ويستضيف بعضًا من أهم المزارات للمسيحيين والتي يزورها ملايين الحجاج كل عام؛ تعمل كنائسنا بلا هوادة للحفاظ على الطابع المقدس للجبل وإمكانية وصول الحجاج والزوار إليه".

ولكنهم استدركوا: "في السنوات الأخيرة، لا يسعنا إلا أن نشعر بأن كيانات مختلفة تسعى لتقليل، وليس القول القضاء على أي خصائص غير يهودية للمدينة المقدسة من خلال محاولة تغيير الوضع الراهن في الجبل المقدس"، في إشارة إلى منطقة جبل الزيتون.

وأضافوا في إشارة الى الجماعات الاستيطانية الإسرائيلية: "لقد فشلوا بسبب اعتراض الكنائس وعدم تعاونها؛ وبعد فشل محاولاتهم، لجأوا إلى السلطات القانونية من خلال تقديم خطة لإعلان أجزاء شاسعة من الجبل، كمنتزه وطني".

وتابع رؤساء الكنائس: "على الرغم من أن الخطة تم تقديمها رسميًا من قبل سلطة الطبيعة والحدائق لدى الاحتلال، يبدو أنه تم طرحها ويتم تنسيقها وتطويرها والترويج لها من قبل كيانات، يبدو أنها تسعى إلى مصادرة وتأميم أحد أقدس المواقع المسيحية وتغيير طبيعتها".

ووصف رؤساء الكنائس هذا إجراء بـ"الوحشي"، وأضافوا إنه "يُشكل هجوماً مباشراً ومتعمداً على المسيحيين في الأرض المقدسة، وعلى الكنائس وعلى حقوقهم القديمة المكفولة دولياً في المدينة المقدسة".

وقالوا: "تحت ستار حماية المساحات الخضراء، يبدو أن الخطة تخدم أجندة أيديولوجية تُنكر مكانة وحقوق المسيحيين في القدس".

وأضافوا: "للأسف، هذه ليست المرة الأولى التي تلعب فيها سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية دورًا عدائيًا ضد الكنائس والوجود المسيحي في الأرض المقدسة؛ يحزننا أن نرى مثل هذه السلطة الهامة يُساء استخدامها بهذه الطريقة".

ودعوا وزيرة بيئة الاحتلال، بالطلب من سلطة الطبيعة والحدائق، بسحب هذه الخطة ووقف تقدمها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن تقوم (سلطة الطبيعة) بولايتها بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية وأيديولوجية لا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمهمتها، وهي تعزيز الطبيعة وحمايتها.

ووجّه رؤساء الكناس نُسخا من الرسالة إلى القناصل العامين: التركي والفرنسي والإيطالي واليوناني والإسباني والسويدي، في القدس.

وسبق لرؤساء الكنائس في القدس أن احتجوا بشدة نهاية العام الماضي على محاولات جماعات استيطانية السيطرة على ممتلكات للكنيسة بالبلدة القديمة في القدس.

المصدر / الأناضول