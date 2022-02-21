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في تنازل علني.. وزير خارجية السعودية: اندماج (إسرائيل) بالمنطقة "مكسب كبير"

21 فبراير 2022 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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وزير الخارجية السعودية بن فرحان (أرشيف)

في تنازل علني، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية خلال مؤتمر ميونخ الأمني أول أمس السبت، بأن "اندماج (إسرائيل) في المنطقة يشكل مكسبًا كبيرًا ليس لها فقط وإنما للمنطقة برمتها".

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد أوضح فرحان أنه "بدون معالجة المشاكل الجوهرية للشعب الفلسطيني ومنحه السيادة والاحترام من خلال إقامة دولة فلسطينية، سيستمر عدم الاستقرار والمخاطر المحدقة بأمن (إسرائيل) والشرق الأوسط".

واعتبر فرحان، أن الأولوية "تتمثل في إيجاد تسوية تسمح بجلوس الإسرائيليين والفلسطينيين معًا، وإيجاد عملية سلمية"، مشيرًا إلى أن التطبيع مع السعودية سيحصل عند إيجاد "حل عادل للقضية الفلسطينية".

ويلقى التطبيع الرسمي العربي مع الاحتلال استنكارا فلسطينيا واسعا، وحتى في الأوساط الشعبية العربية، فيما عد بأنه يمثل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسرائيل #السعودية #الاحتلال

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