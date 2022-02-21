بكين تختتم الأولمبياد الشتوي.. تعرف على ترتيب حصاد الدول

كما افتتحته بحفل مبهر اختتمت بكين أولمبياد 2022 الشتوي أمس بعرض آخر مبهر بملعب «عش الطائر» بعد أسبوعين من المنافسات المثيرة وضعت النرويج على القمة في صدارة الدول المشاركة بـ16 ذهبية.

وتحت عنوان «عالم واحد، عائلة واحدة» أعلن الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية انتهاء النسخة الـ24 من الألعاب الشتوية التي أقيمت وسط جائحة فيروس كورونا وخلافات حول سجل حقوق الإنسان في البلد المضيف، وسلم العلم إلى اللجنة الإيطالية التي تستضيف النسخة المقبلة.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ من بين الشخصيات البارزة التي حضرت حفل الختام ولكن العديد من الدول الغربية قامت بمقاطعة دبلوماسية للأولمبياد بحجة قضايا حقوق الإنسان في الصين، كما غيبت الأزمة بين أوكرانيا وروسيا أيضاً العديد من المسؤولين.

ومع ذلك، قال باخ للرياضيين: «لقد تغلبتم على هذه الانقسامات وأظهرتم في هذا المتجمع أننا متساوون، عسى أن يستلهم القادة السياسيون حول العالم النموذج الذي قدمتموه في التضامن والسلام». كما دعا المجتمع الدولي «لمنح فرص متساوية للقاحات فيروس كورونا لكل الأشخاص حول العالم».

وشهد اليوم الأخير إحراز فنلندا الميدالية الذهبية الأخيرة في الألعاب بفوزها في مسابقة هوكي الجليد للرجال، فيما كرّس فرانشيسكو فريدريش التفوق الألماني في منافسات الزلاجات على حلبة يانكينغ، بينما عززت النرويج صدارتها لترتيب الميداليات بـ16 ذهبية.

وأحرزت النرويج 37 ميدالية من بينها 16 ذهبية و8 فضيات و13 برونزية، تلتها ألمانيا في المركز الثاني ألمانيا مع 27 ميدالية (12 ذهبية و10 فضيات و5 برونزيات، فالصين ثالثة مع 15 ميدالية (9 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان) لتتقدم على الولايات المتحدة التي اكتفت بـ8 ذهبيات و10 فضيات و7 برونزيات.

وأحرزت فنلندا الميدالية الذهبية الأخيرة في الأولمبياد بفوزها في مسابقة هوكي الجليد للرجال، فيما كرّس فرانشيسكو فريدريش التفوق الألماني في منافسات الزلاجات على حلبة يانكينغ، وفي مسابقة الهوكي على الجليد للرجال، حققت فنلندا باكورة ألقابها بعدما تغلبت في النهائي على روسيا حاملة اللقب المشاركة تحت علم محايد 2 - 1. في اختتام المسابقات.

المصدر / وكالات