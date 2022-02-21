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المغرب يطلق خطا جويا جديدا مع دولة الاحتلال

21 فبراير 2022 . الساعة 13:42 بتوقيت القدس
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قالت "وكالة المغرب العربي" للأنباء، الاثنين، إن الخطوط الملكية المغربية تخطط لإطلاق خط جوي جديد، يربط الدار البيضاء بـ (تل أبيب)، يوم 13 مارس المقبل.

ويأتي هذا الإعلان، في وقت تقوم فيه وزيرة الاقتصاد في حكومة الاحتلال، أورنا باربفاي، بزيارة رسمية إلى المغرب.

ووصلت باربفاي، الأحد، إلى المغرب، وتستمر زيارتها لأربعة أيام، تسعى من خلالها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما.

وهذه الزيارة الثالثة لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب بعد زيارة "وزير الخارجية"، يائير لبيد، في أغسطس الماضي، ثم وزير الحرب بيني غانتس في نوفمبر الماضي.

وطبعت المغرب علاقتها مع دولة الاحتلال أواخر عام 2020 عبر توقيع "اتفاق إبراهيم"، برعاية أمريكية.

ويلاقي التطبيع المغربي والعربي استنكارا على المستويات السياسية والشعبية الفلسطينية، وعدته طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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