الداخلية بغزة: أجهزتنا الأمنية وُجدت لتكون حامية لأمن شعبنا

قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، إن وزارته باتت تشهد نهضة تدريبية على جميع المستويات، وأن الثمار الملموسة هو نتاج جهود عظيمة ينعكس أثرها على ضباط ومنتسبي الوزارة في ميادين العمل كافة، من خلال مهام إنفاذ القانون، وفي مراكز تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد مصلح خلال حفل تخريج فوج "أحرار الوطن" بالمديرية العامة للتدريب غرب مدينة غزة، اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية والشرطية وُجدت لتكون حامية لأمن شعبنا، حافظة لاستقراره وجبهته الداخلية، "وفي سبيل هذه الرسالة السامية تُبذل الجهود، وتُنفق الأموال، ويُسال العرق، بل وتراق الدماء وتزهق الأرواح".

وأضاف: "أجهزتنا الأمنية الباسلة عودتنا أن تكون خط الدفاع الأول أمام أية محاولات للعبث بساحتنا الداخلية".

ونوه إلى أن المديرية العامة للتدريب تضع بصمتها المميزة في إنشاء كادر شرطي وأمني مؤهل، يمتلك من القدرة والكفاءة والمهارة ما يمكنه من القيام بواجباته على الوجه المطلوب، في ظل ظروف أمنية وسياسية مُعقدة.

من جانبه أكد نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي محمد الفرا، خلال حفل التخريج، أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في عمل دؤوب من أجل التطوير والتدريب؛ لمراكمة الإنجاز وتطوير الخدمة في حفظ أمن الوطن والمواطن.

وأضاف الفرا في كلمته، أن منتسبي "الداخلية يقفون اليوم في طوابير العزة والكرامة على هذه الساحة، وهم يكتبون بأحرف من نور صفحات التاريخ المشرق لغزة وفلسطين".

وشدد على أن وزارة الداخلية بغزة "درع الوطن، وتضحيات الشهداء والقادة لن تضيع سدى فمن بعدهم يقف رجال بكل شجاعة لحماية الوطن والحفاظ على الجبهة الداخلية".

صور من حفل تخريج فوج وزارة الداخلية "أحرار الوطن"























المصدر / فلسطين أون لاين