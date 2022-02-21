"الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشحين لبرنامج "غزة تنهض"

افتتحت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيًا لتأهيل المرشحين للاستفادة من النسخة الثالثة من برنامج تمويل المشاريع الريادية "دلني على السوق"، والذي يحمل شعار "غزة تنهض" وتنفذه من خلال صندوق دعم الشباب الفلسطيني بتمويل من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

وأوضح رئيس الهيئة أحمد محيسن في كلمة له، خلال افتتاح البرنامج التدريبي، أن التدريب يهدف إلى تأهيل المشاركين إداريًا وماليًا، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل وإدارة مشاريعهم الخاصة بكفاءة عالية وفق المعايير العلمية الحديثة لضمان نجاحها، والمساهمة في تحقيق أهداف برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب.

وأكد أنه سيتم من خلال البرنامج تمويل تنفيذ عدة مشاريع ريادية صغيرة للشباب بقيمة (150) ألف دولار، بواقع 1000 إلى 5000 دولار للمشروع الواحد، لافتًا إلى أن الهيئة خصصت النسخة الحالية من البرنامج للشباب المتضررين من العدوان الأخير على غزة، سواء تعرضوا لإصابة جسدية أو تضررت مشاريعهم الخاصة أو هدمت منازلهم.

وأشار محيسن إلى أن عملية فرز المشاريع المتقدمة وتصنيفها حسب مجال اختصاصها وتقييمها تمت بمشاركة خبراء ومختصين في كافة المجالات، لافتًا إلى أنه تم إجراء عملية ترميز لطلبات المشاريع المقدمة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية والموضوعية خلال عملية التقييم.

يذكر أن البرنامج التدريبي يستمر على مدار يومين، يحاضر في اليوم الأول الدكتور أحمد العفيفي، ويتناول عدة موضوعات تتعلق بالجوانب الإدارية والمالية وإدارة المشاريع، ويحاضر في اليوم الثاني الأستاذ أحمد الحسنات في موضوعات حول طرق التصوير الحديثة وفن التسويق.

المصدر / فلسطين أون لاين