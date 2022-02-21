فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الهيئة 302": أونروا لم تتجاوب مع مطالب فلسطينيي سورية بلبنان

جبر: الطب النفسي الفلسطيني يعاني فجوة إرادة وإهمالًا حكوميًّا

توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شرق رفح

نائب يدعو لأوسع مشاركة في "فجر الشهداء"

الصراع لم يعد كما كان.. معارك الضفة تحمل توقيع "السنوار"

وحدات القمع تقتحم قسم 8 في سجن "ريمون"

"الصحة بغزة" تقرر استئناف إجراء العمليات المجدولة

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية مشددة

منتدى الإعلاميين يدعو لإنهاء المماطلة بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين

"أم جاسر" تؤازر جيرانها في معركة مقاومة التهويد بالشيخ جراح

إعلان تيك توك داخلي

توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شرق رفح

21 فبراير 2022 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
توغل جرافات إسرائيلية شرق القطاع (أرشيف)

توغلت ست آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جنوبي قطاع غزة.

وقال مصادر محلية إن الآليات العسكرية خرجت صباح اليوم، من بوابة المطبق العسكرية إلى الشرق من مدينة رفح، وتوغلت في الأطراف الجنوبية الشرقية لحي النهضة، أقصى الجنوب الشرقي للمدينة.

وأضافت أن المزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية المحاذية للتوغل اضطروا لمغادرة أراضيهم الزراعية، خشية أن تفتح تلك الآليات نيران أسلحتها تجاههم.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي قطاع غزة وشماله، وتجرف أراضي زراعية، وتطلق النار صوب المزارعين تحت ذرائع أمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#غزة #رفح #توغل #آليات الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة