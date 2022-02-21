توغل محدود لآليات عسكرية إسرائيلية شرق رفح

توغلت ست آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جنوبي قطاع غزة.

وقال مصادر محلية إن الآليات العسكرية خرجت صباح اليوم، من بوابة المطبق العسكرية إلى الشرق من مدينة رفح، وتوغلت في الأطراف الجنوبية الشرقية لحي النهضة، أقصى الجنوب الشرقي للمدينة.

وأضافت أن المزارعين الفلسطينيين في الأراضي الزراعية المحاذية للتوغل اضطروا لمغادرة أراضيهم الزراعية، خشية أن تفتح تلك الآليات نيران أسلحتها تجاههم.

وتتوغل قوات الاحتلال بشكل محدود بين حين وآخر في بعض المناطق شرقي قطاع غزة وشماله، وتجرف أراضي زراعية، وتطلق النار صوب المزارعين تحت ذرائع أمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين