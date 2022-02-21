نائب يدعو لأوسع مشاركة في "فجر الشهداء"

دعا النائب في المجلس التشريعي نزار رمضان المواطنين إلى أوسع مشاركة في حملة الفجر العظيم بمساجد الضفة الغربية والقدس والتي تنظم هذا الأسبوع بعنوان "فجر الشهداء".

وقال رمضان في تصريح صحفي، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الإثنين، إن هذه الدعوات تعبر عن الصحوة الإسلامية، وهي موقف وطني يدعم القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن تكثيف التواجد في المسجدين الأقصى والإبراهيمي وخاصة في صلاة الفجر يساهم في حمايتهم من التهويد والاستيطان.

ونبه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على أداء صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بالخليل وخاصة في صلاة فجر الجمعة.

وأوضح أن الصلاة تشارك فيها عائلات ويعقبها احتفالات في المسجد وتقديم حلويات وهي خطوات تحمي المكان المقدس الذي يعتز به المسلمون.

وقال النائب رمضان إن التزام الناس بصلاة الفجر في المساجد تدفع إلى الوحدة والترابط، وتظهر قوتهم وتعلقهم بمقدساتهم.

وأثنى على إطلاق فجر الشهداء على فعاليات هذا الأسبوع لما فيه من تحفيز وتشجيع للمواطنين على الانطلاق بكثافة عندما يتذكروا شهداءهم وأحبتهم.

وتأتي دعوات الحشد للفجر العظيم في ظل ما يتعرض له المسجدين الأقصى والإبراهيمي من عمليات اقتحام وتهويد، وتصدي أهالي حي الشيخ جراح للاعتداءات ومساعي التهجير.

ووجدت الحملة التي انتقلت من مدينة الخليل للمسجد الأقصى فجر يوم 10/1/2020، إقبالا كبيرا من المواطنين في مساجد الضفة والقدس كافة، كما أنها انتقلت إلى دول اسلامية تضامناً مع القضية الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين