وحدات القمع تقتحم قسم 8 في سجن "ريمون"

اقتحمت وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، قسم 8 في سجن "ريمون"، تزامنا مع إغلاق الأسرى الأقسام في كافة السجون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن وحدات القمع اقتحمت قسم 8 بسجن ريمون (جنوب) وبدأت عمليات تفتيش في غرف القسم.

فيما أفاد مكتب إعلام الأسرى، أن الأسرى في كافة السجون أغلقوا الأقسام حتى ظهر اليوم؛ ضمن البرنامج النضالي لمواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وأشار المكتب إلى مواصلة الأسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 52 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".

كانت الحركة الأسيرة، أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون، بينما يواصل أسرى سجن نفحة ولليوم السادس عشر على التوالي عدم الخروج إلى الفورة احتجاجًا على تركيب بوابات إلكترونية على مداخل الأقسام.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة في بيان لها أمس أن انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.

ودعت اللجنة أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفات التضامنية اليوم الإثنين أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما حثت طلبة الجامعات على تنظيم أكبر عملية حشد، والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في كافة محافظات وجامعات الوطن.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، وقرابة 170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين