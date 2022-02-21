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بالصور عشرات المستوطنين يقتحمون باحات "الأقصى" بحماية مشددة

21 فبراير 2022 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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صورة حية من اقتحام باحات المسجد الأقصى (تصوير: القسطل)

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حماية عناصر شرطية مدججة بالسلاح والعتاد.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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