مطلوب محاسبين للعمل في شركة الأصيل

إعلان توظيف صادر عن شركة الأصيل للتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب عدد 2.

شروط التسجيل

1- حاصل على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة .

2- خبرة 4 سنوات في مجال المحاسبة .

3- إجادة برنامج الأصيل الذهبي للمحاسبة .

4- حسن السيرة والسلوك .

5- لا يزيد عمر المتقدم عن 37 عاما .

طريقة التسجيل

على من يجد في نفسه المهارات المطلوبة تقديم سيرته الذاتية في مقر الشركة الكائن شارع صلاح الدين ، منطقة الزيتون ، مقابل محطة إسليم للبترول أو عبر الإيميل التالي :

[email protected]

والأولوية للمتقدمين بشكل شخصي .

- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الخميس 24/02/2022

-سيتم التواصل لتحديد موعد مقابلة بعد فرز الطلبات لإختبار الأنسب .