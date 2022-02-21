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مطلوب محاسبين للعمل في شركة الأصيل

21 فبراير 2022 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة الأصيل للتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب عدد 2.

 شروط التسجيل 

1- حاصل على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة .

2- خبرة 4 سنوات في مجال المحاسبة .

3- إجادة برنامج الأصيل الذهبي للمحاسبة .

4- حسن السيرة والسلوك .

5- لا يزيد عمر المتقدم عن 37 عاما .

طريقة التسجيل 

على من يجد في نفسه المهارات المطلوبة تقديم سيرته الذاتية في مقر الشركة الكائن شارع صلاح الدين ، منطقة الزيتون ، مقابل محطة إسليم للبترول أو عبر الإيميل التالي :

 [email protected] 

والأولوية للمتقدمين بشكل شخصي .

- ينتهي التسجيل للوظيفة  يوم الخميس 24/02/2022

-سيتم التواصل لتحديد موعد مقابلة بعد فرز الطلبات لإختبار الأنسب .

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