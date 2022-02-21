مطلوب محاسبين للعمل في شركة الأصيل

إعلان توظيف صادر عن شركة الأصيل للتجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لمحاسب عدد 2.
شروط التسجيل
1- حاصل على الشهادة الجامعية في تخصص المحاسبة .
2- خبرة 4 سنوات في مجال المحاسبة .
3- إجادة برنامج الأصيل الذهبي للمحاسبة .
4- حسن السيرة والسلوك .
5- لا يزيد عمر المتقدم عن 37 عاما .
طريقة التسجيل
على من يجد في نفسه المهارات المطلوبة تقديم سيرته الذاتية في مقر الشركة الكائن شارع صلاح الدين ، منطقة الزيتون ، مقابل محطة إسليم للبترول أو عبر الإيميل التالي :
والأولوية للمتقدمين بشكل شخصي .
- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الخميس 24/02/2022
-سيتم التواصل لتحديد موعد مقابلة بعد فرز الطلبات لإختبار الأنسب .