6 وفيات و967 حالة إصابة جديدة بـ "كورونا" في غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة صباح اليوم الاثنين، تسجيل 6 حالات وفاة و967 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا بغزة أنه تم إجراء 3017 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية وأظهرت تسجيل967 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تعافي 3000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 186 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 103 حالة.

ولفتت إلى أنه بذلك بلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 242230 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 25338 حالة ، وإجمالي المتعافين 215008 حالة، وإجمالي الوفيات 1884 وفاة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة ، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 630099 شخص.

المصدر / فلسطين أون لاين