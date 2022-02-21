أبو عريضة يستقيل من تدريب اتحاد خانيونس لأسباب خاصة

غزة/ وائل الحلبي:

أعلن إسلام أبو عريضة استقالته من تدريب فريق اتحاد خانيونس، بعد أيام قليلة من نهاية مشوار الفريق في مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الممتازة.

وأكد أبو عريضة أن استقالته من تدريب الفريق جاءت لأسباب شخصية وليس لها علاقة بنتائج الفريق في مرحلة الذهاب، متمنياً أن يواصل الفريق مشواره في دائرة المنافسة على لقب البطولة.

وقاد أبو عريضة اتحاد خانيونس منذ بداية الموسم الحالي وحقق الفريق تحت قيادته 5 انتصارات وثلاثة تعادلات وخسر مثلها، ليحتل المركز الخامس برصيد (18) نقطة بالتساوي مع خدمات وشباب رفح وشباب خانيونس.

وقال أبو عريضة عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك":" أتقدم بجزيل الشكر لنادي اتحاد خانيونس على الفترة التي قضيتها مع الفريق، وأعلن استقالتي من الجهاز الفني بسبب ظروف خاصة وقاهرة تجبرني على الابتعاد عن التدريب في الفترة الحالية".

ولم يوضح أبو عريضة الأسباب التي دفعته مكتفياً بوصفها بـ"الخاصة والقاهرة"، الأمر الذي جعل اتحاد خانيونس يوجه له الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ويجري اتحاد خانيونس اتصالات واسعة مع عدد من المدربين لخلافة أبو عريضة، حيث بدأت الاتصالات مع المدرب رأفت خليفة الذي استقال قبل فترة قصيرة من تدريب شباب رفح، وسبق له تولي تدريب اتحاد خانيونس قبل عدة مواسم الأمر الذي سيسهل من مهمته حال التوصل لاتفاق بين الطرفين.