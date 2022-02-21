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مطلوب موظف للعمل بقسم الكول سنتر في شركة بمدينة غزة

21 فبراير 2022 . الساعة 09:09 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن  شركة عجور براند تعلن فيه عن وظيفة شاغرة في قسم الكول سنتر تحت مسمى ( Telesales).

  مؤهلات الوظيفة 

-  أن يكون المتقدم من مدينة غزة .

-  لا يزيد العمر عن 30 عاماً.

-  خبرة 5 سنوات على الأقل في مجال خدمة العملاء أو الكول سنتر عامة في الشركات فقط.

-  شهادة بكالوريوس في الادارة أو التسويق أو العلاقات العامة او الإعلام.

-  مسيرة قوية من تحقيق الاهداف البيعية في الوظائف السابقة.

-  مهارات الاقناع والمعرفة بأصول التعامل مع العملاء.

-  القدرة على توضيح وتبسيط المعلومات للعملاء.

-  اتقان مهارات الحاسوب والقدرة على التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة.

-  ان يكون على معرفة باستخدام برامج ال Microsoft Office .

- القدرة على الابتكار وايجاد الحلول.

-  القدرة على العمل داخل فريق وتحمل ضغوط العمل.

-  القدرة على التماشى مع الخطط الاستراتيجية للشركة واهدافها العامة وتطويرها.

-  قوة الشخصية والعمل الجاد.

طريقة التسجيل 

-  على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة, يرجى إرسال سيرته الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على البريد الإلكتروني التالي 

[email protected]

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