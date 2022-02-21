مطلوب موظف للعمل بقسم الكول سنتر في شركة بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة عجور براند تعلن فيه عن وظيفة شاغرة في قسم الكول سنتر تحت مسمى ( Telesales).

مؤهلات الوظيفة

- أن يكون المتقدم من مدينة غزة .

- لا يزيد العمر عن 30 عاماً.

- خبرة 5 سنوات على الأقل في مجال خدمة العملاء أو الكول سنتر عامة في الشركات فقط.

- شهادة بكالوريوس في الادارة أو التسويق أو العلاقات العامة او الإعلام.

- مسيرة قوية من تحقيق الاهداف البيعية في الوظائف السابقة.

- مهارات الاقناع والمعرفة بأصول التعامل مع العملاء.

- القدرة على توضيح وتبسيط المعلومات للعملاء.

- اتقان مهارات الحاسوب والقدرة على التعامل مع برامج الحاسوب المختلفة.

- ان يكون على معرفة باستخدام برامج ال Microsoft Office .

- القدرة على الابتكار وايجاد الحلول.

- القدرة على العمل داخل فريق وتحمل ضغوط العمل.

- القدرة على التماشى مع الخطط الاستراتيجية للشركة واهدافها العامة وتطويرها.

- قوة الشخصية والعمل الجاد.

طريقة التسجيل

- على من يجد في نفسه الكفاءة المطلوبة, يرجى إرسال سيرته الذاتية مع إرفاق رسالة تغطية على البريد الإلكتروني التالي

[email protected]