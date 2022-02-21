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الاحتلال يعتقل 26 مواطنا من مدن الضفة المحتلة

21 فبراير 2022 . الساعة 06:08 بتوقيت القدس
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة خلال دهمها عدة مدن بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 26 مواطنا بعد دهم منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال قرى جنين ونفذت حملة اعتقالات طالت كلا من:  الشيخ المحرر عز الدين عمارنة، وتايه وشاحي، وغسان وشاحي، وعلاء توفيق يحي، ومحمد حوشية، وإيهاب حوشية، وضياء سلامة، وعهد أبو الرب.

ومن الخليل جنوب الضفة المحتلة، فجرى اعتقال كل من: المحرر عدي الشرباتي، وحمودة أبو طبيخ، ومعاذ محمود مخامرة وشقيقه محمد مخامرة، كما تم اعتقال الشابين وجدي سلامة وسامي أبو هنية من القدس.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، واعتقلت كلا من: عثمان تيسير، وحسن علي ربيع، وعبد الله الماكن، ومحمود ذيب، وعدي هيثم، ومحمود نافع، وزهدي مطر، وأحمد الخير، وعدي عيسى ربيع، وصالح درويش، وأحمد عثمان حامد، وأيمن حماد من بلدة سلواد.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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