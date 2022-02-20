برشلونة يقسو على فالنسيا برباعية في "الميستايا"

حقّق فريق برشلونة فوزًا كبيرًا على مُضيفه فالنسيا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الميستايا" اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأحرز رباعية الفريق الكاتالوني كل من الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ (هدفين) في الدقيقتين 23 و38 والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقة 32 وبيدري في الدقيقة 63، فيما سجّل هدف "خفافيش" فالنسيا الوحيد كارلوس سولير في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

ورفع برشلونة بعد هذا الفوز الهام رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، بينما توقّف رصيد فالنسيا عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر على جدول ترتيب فرق "الليغا".