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الهندي: انتخابات المهندسين تؤسس لمرحلة جديدة من الوحدة الوطنية في الواقع النقابي

20 فبراير 2022 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي ومسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي، اليوم الأحد، أن انتخابات المهندسين والتي شارك فيها العديد من الأطر النقابية في محافظات غزة، تؤسس لمرحلة جديدة من الوحدة الوطنية في الواقع النقابي على طريق استعادة الوحدة الوطنية في كل الميادين.

وبارك د. الهندي لجموع المهندسين و"قائمة القدس" هذا الإنجاز الكبير والفوز.

ودعا د. الهندي، المهندسين إلى مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لخدمة زملائهم المهندسين والمهندسات والتفاعل مع قضيتنا الوطنية ومواجهة مخططات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#انتخابات #نقابة المهندسين #الهندي

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