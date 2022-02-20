لجنة فلسطين في البرلمان العربي تبحث انتهاكات الاحتلال في القدس

بحثت لجنة فلسطين في البرلمان العربي، اليوم الأحد، مستجدات الوضع في فلسطين، ووقفت على الجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال بمدينة القدس، واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية.

وذكر الموقع الرسمي للبرلمان العربي، أن الاجتماع عقد بمقر الأمانة العامة للبرلمان، بالعاصمة المصرية القاهرة، وأنه أشاد بقرار الاتحاد الإفريقي تجميد قرار منح (إسرائيل) صفة مراقب بالاتحاد، وعده انتصارا حقيقيا للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس البرلمان، عادل العسومي، خلال الاجتماع، "دعم ومساندة البرلمان للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للعرب"، معربا عن "رفض انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

واستعرض العسومي جهود البرلمان، بشأن "الجرائم الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والجرائم التي ترتكب بحق الأسرى".

وبدأت اليوم، اجتماعات البرلمان العربي التحضيرية التي تسبق أعمال الجلسة العامة المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بعقد لجنة فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين