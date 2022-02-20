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"المبادرة الوطنية" تشيد بالأجواء الوطنية لانتخابات "المهندسين"

20 فبراير 2022 . الساعة 20:56 بتوقيت القدس
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انتخابات نقابة المهندسين جرت في أجواء وطنية

أشادت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد، بالأجواء الوطنية التي سادت العملية الانتخابية في نقابة المهندسين بقطاع غزة.

وهنأت الحركة في بيان، قائمة "القدس" لفوزها في انتخابات نقابة المهندسين، والتي ضمت مختلف التوجهات الفلسطينية وممثلين للعديد من الكتل الهندسية ومنها تجمع المبادرة الهندسي.

وجددت الحركة دعوتها لإجراء الانتخابات في جميع النقابات المهنية وفي مجالس الطلبة في الجامعات على طريق عقد الانتخابات الديمقراطية التشريعية و الرئاسية و انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وجرت انتخابات نقابة المهندسين يوم أمس السبت، بمشاركة الأطر الهندسية لأبرز القوى السياسية في قائمة موحدة، فيما قاطعتها حركة فتح.

 وأعلن إبراهيم رضوان رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة لانتخابات النقابة، أنّ إجمالي عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم بلغ (2464) من أصل (4024) بما نسبته (61.23%)، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة (99.15%).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #نقابة المهندسين #المبادرة الوطنية

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