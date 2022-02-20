إنهاء عزل الأسير زيد بسيسي ونقله إلى "هداريم"

أنهت إدارة سجون الاحتلال، العزل الانفرادي للأسير زيد بسيسي، أمير الهيئة القيادية العليا لأسرى الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

وأعلنت الهيئة القياديّة لأسرى الجهاد في بيان لها مساء اليوم، عن خروج زيد بسيسي، من زنازين العزل الاإنفرادي إلى سجن هداريم المركزي، والتي أُدخل إليها عُنوةً بعد عملية الهروب عبر نفق الحرية من سجن جلبوع.

وأشارت الهيئة، إلى أنّ إنجاز استحقاق خروج بسيسي من الزنازين كان بمساندةٍ من النواة الصّلبة للحركة الأسيرة من أبناء فتح وحماس واليسار.

وأكّدت مُساندتها لأسرى "نفق الحرية" ومن ساندهم، حتى كسر عزلهم وعودتهم المُظفّرة على طريق تحقيق الحرية القريبة.

المصدر / فلسطين أون لاين