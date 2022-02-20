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سباعنة: سجون الاحتلال تتجه نحو المواجهة الشاملة

20 فبراير 2022 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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أكد الناشط في مجال الأسرى، الأسير المحرر ثامر سباعنة أن ما يحصل في سجون الاحتلال، يدفع بالأمور نحو مواجهة شاملة قد تمتد للخارج.

 وأشار سباعنة في تصريح صحفي، إلى أن الأسرى يمرون بأخطر وأصعب المراحل التي تعرضت لها الحركة الأسيرة، خاصة أنها تستهدف كل الاسرى ضمن سلسلة قرارات مجحفة بحق.

وشدد على أن الأسرى في خطر ليست مجرد شعار، بل هي الآن حقيقة واقعة ولا بد من وقفه جدية لحماية ونصرة الأسرى.

ولفت سباعنة إلى أن الحركة الأسيرة ترفض الانصياع لهذه القرارات الخطير، وعلى العكس أعلنت مجموعة خطوات تصعيدية في وجه إدارة سجون الاحتلال.

وأضاف أن الوضع في سجون الاحتلال في حالة غليان، وحرم الأسرى في عدد من الأقسام والسجون من أداة صلاة الجمعة، وهناك أقسام لا تخرج الى الفورة.

وأوضح أن التشديد من إدارة السجون مرهون للقرار السياسي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، التي تسعى لعرض قوتها على حساب الأسرى العزل.

وقال سباعنة: "أظن أن الأمور تتجه لمواجهة في السجون، وقد تمتد للخارج خاصة في ظل تصاعد حالة المواجهة في ساحات الضفة الغربية من الشيخ جراح الى بيتا الى الخليل وبيت دجن".

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا في الحركة الوطنية الأسيرة في بيان مساء اليوم، أن انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حريتنا التامة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأسرى #سجون الاحتلال #ثامر سباعنة

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