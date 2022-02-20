عمارنة يدعو لأوسع مشاركة في أسبوع القدس العالمي

دعا القيادي في حركة حماس الشيخ عز الدين عمارنة جميع الفعاليات الوطنية والمجتمعية للمشاركة الجدية والفاعلة في فعاليات أسبوع القدس العالمي، الذي سينطلق في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأكّد عمارنة في تصريح صحفي، ضرورة أن تكون القدس بكل قضاياها تحت المجهر، خاصة وأن همومها كثيرة من اقتحامات المستوطنين اليومية للمسجد الأقصى وتدنيس ساحاته، ومحاولات التهويد المستمرة لأحياء القدس، وهدم المنازل، ومصادرة هويّات المقدسيين.

وطالب علماء المسلمين وأدبائهم وشعرائهم وخطبائهم ومجاهديهم أن يوحّدوا الجهود في كلّ الأيام والأوقات من أجل أن تبقَى قضية القدس حية وحاضرة في كل المحافل العربية والإسلامية والعالمية.

وقال عمارنة:" على كلّ مسلمٍ وكلّ عربيّ وكلّ حرّ غيورٍ أن تبقى القدس قضيته الأولى وهمه الأول مثلما انها قبلته الأولى".

وأضاف:" الكلمة القوية الصادقة المعبرة مطلوبة وضرورية وعدونا يخشاها ويحذرها خشيته وحذره من المدافع الرشاشة والقلم الصادق الحر غير المأجور يفعل فعله القوي حين يكتب ويسيل حبراً واخلاصاً يحكي قصص المقدسيين صمودهم وثباتهم".

وأوضح أنّ نداء القدس وأهلها في أسبوع القدس حي على القدس حي على أقصاها وأحيائها رباطًا وتحديًّا لكلّ إجراءات المحتل ومُخطّطاته الفاشلة.

وكانت حركة حماس قد دعت جماهير شعبنا وأمّتنا وأحرار العالم إلى المشاركة الفاعلة في أسبوع القدس العالمي.

ويأتي أسبوع القدس العالمي، في موسمه الثّاني، في 24 فبراير إلى 3 آذار/مارس 2022م، والذي تداعى له علماء الأمَّة في أكثر من مئةٍ وأربعين من مؤسّسات العلماء في العالم الإسلاميّ.

ودعت حماس إلى المشاركة في هذه الفعاليات المؤيّدة لحقّ شعبنا المشروع في الدّفاع عن أرضه ومقدّساته، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين