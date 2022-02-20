مخابرات السلطة تختطف المحرر طحاينة من جنين

اختطفت عناصر من جهاز مخابرات السلطة، عصر اليوم، المُحرّر معتز طحاينة (45 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، من مكان عمله في بلدة السيلة الحارثية غربي جنين.

وأفادت مصادر محلية، أنّ عناصر من مخابرات السلطة، اختطفوا طحاينة من مكان عمله في محل الخضار بالسيلة الحارثية.

والمُحرَّر طحاينة أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، ويعاني من اَلامٍ مُزمنة في جسده، جرّاء التعذيب الذي تعرّض له أثناء التحقيق معه، حيث ما يزال يتلقّى العلاج.

وتُواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات السياسية بحقّ عناصر وأنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، على الرّغم من التنديد بتلك المُمارسات والمُطالبات بالإفراج عن كافّة المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين