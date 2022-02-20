فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحركة الأسيرة: انتفاضة السجون انطلقت ولن تتوقف إلا بحرية الأسرى

قناة الأقصى تطلق بثها الفضائي عالي الجودة

"عرفة": فوز" قائمة القدس" بانتخابات نقابة المهندسين تطبيق عملي للوحدة

سباعنة: سجون الاحتلال تتجه نحو المواجهة الشاملة

أبو كويك يدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية لصد هجمات المستوطنين

عمارنة يدعو لأوسع مشاركة في أسبوع القدس العالمي

مواجهات بين مقدسيين ومستوطنين في الشيخ جراح

محكمة الاحتلال تصادق على هدم منزل الأسير جرادات

"علماء فلسطين" تستنكر اعتداءات المستوطنين على حي الشيخ جراح

"سرحان": انتخابات نقابة المهندسين تجربة مصغرة لحلم أكبر

إعلان تيك توك داخلي

مخابرات السلطة تختطف المحرر طحاينة من جنين

20 فبراير 2022 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
...

اختطفت عناصر من جهاز مخابرات السلطة، عصر اليوم، المُحرّر معتز طحاينة (45 عاماً)، أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي، من مكان عمله في بلدة السيلة الحارثية غربي جنين.

وأفادت مصادر محلية، أنّ عناصر من مخابرات السلطة، اختطفوا طحاينة من مكان عمله في محل الخضار بالسيلة الحارثية.

والمُحرَّر طحاينة أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، ويعاني من اَلامٍ مُزمنة في جسده، جرّاء التعذيب الذي تعرّض له أثناء التحقيق معه، حيث ما يزال يتلقّى العلاج.

وتُواصل أجهزة أمن السلطة حملة الاعتقالات السياسية بحقّ عناصر وأنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، على الرّغم من التنديد بتلك المُمارسات والمُطالبات بالإفراج عن كافّة المعتقلين السياسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#جنين #مخابرات السلطة #اعتقال سياسي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة