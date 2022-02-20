الحركة الأسيرة: انتفاضة السجون لن تتوقف إلا بحرية الأسرى

أكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة، اليوم الأحد، أن انتفاضة السجون انطلقت، ولن تتوقف إلا بوقف السجان لعدوانه أو حرية الأسرى التامة.

وذكرت لجنة الطوارئ، في بيان صحفي، أن الاحتلال يسعى للتضييق على الأسرى في أبسط حقوقهم الأساسية بالخروج إلى ساحات السجن، ومنعهم من التعرض لأشعة الشمس إلا لساعة واحدة يوميًا، في محاولة للتغطية على فشلهم الذريع في منع تحرر أسرى نفق الحرية.

وأضافت "في ظل هذا العدوان نستمر نحن إخوانكم الأسرى وأبنائكم من كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في انتفاضة السجون، الرافضة لهذا العدوان الغاشم على حقوقنا الأساسية لليوم السادس عشر، وذلك عبر إغلاق الأقسام في كافة السجون يوم الإثنين القادم وإضراب ليوم واحد في قلاع الأسر يوم الثلاثاء، وسنستمر في رفضنا وبكل الأدوات ومهما كلف ذلك من ثمن، حتى تتراجع إدارة السجون عن هذه الإجراءات التنكيلية الحاقدة".

ودعت الحركة الأسيرة، أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفات التضامنية غدًا الإثنين أمام مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما دعت طلبة الجامعات لتنظيم أكبر عملية حشد، والانطلاق في مسيرات إلى نقاط التماس في كافة المحافظات والجامعات الفلسطينية.

ووجَّهت الحركة الأسيرة التحية لأبناء شعبنا في بيتا وكفر قدوم ومسافر يطا والشيخ جراح وبيت دجن والنبي صالح، المرابطين على أرضهم والمدافعين بأجسادهم عن حقنا الأبدي في هذه الأرض، ودعتهم لنصرى الأسرى وتخصيص فعاليات هذا الأسبوع دعمًا وإسنادًا لانتفاضتهم.

كما دعت الفصائل كافة لتجسيد الوحدة الوطنية التي يجسدها الأسرى في قلاع الحرية وفي ساحات المواجهة في الضفة والقدس وغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين